انقطاع كهربائي شامل في إثيوبيا جراء عطل فنيّ أصاب سدّا كهرومائيا ضخما

عاشت أثيوبيا دون كهرباء ليلة الاثنين إلى الثلاثاء جراء عطل فني أصاب سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية جنوب البلاد، وأفادت تقارير إعلامية أن العديد من المناطق ماتزال محرومة من الكهرباء، رغم الإعلان عن إصلاح الخلل.
وقالت وسائل إعلام حكومية في إثيوبيا إن الكهرباء انقطعت بعد أن أصاب عطبٌ قاطعَ الدائرة الكهربائية في سد "جيب الثالث" الواقع جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى أن المهندسين أصلحوا المشكلة.
ويعد سد "جيب الثالث" مصدر الطاقة الرئيسي في إثيوبيا، ووصف عندما تم إنشاؤه في عام 2016 بأنه أكبر سدّ في إفريقيا. وأحدث توترا بين إثيوبيا وكينيا، وقالت الحكومية الكينية إنه تسبب بقطع امدادات المياه عن شمال البلاد وأدى إلى انكماش بحيرة توركانا.
ويعد انقطاع التيار الكهربائي أمرا شائعا في إثيوبيا لكنه نادرا ما يكون على نطاق واسع. وتعمل الحكومة الإثيوبية على بناء "سد النهضة" المثير للجدل على نهر النيل لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء، لكن مصر تعترض على المشروع لأنه يؤثر على حصتها من مياه النيل.
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وتأمل كل من إثيوبيا ومصر والسودان في استئناف المحادثات من أجل التوصل إلى حلّ وسط بخصوص السد يكون مرضيا لجميع الأطراف.