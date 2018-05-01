المشهد الانتخابي يخيّم على احتفالات العراقيين بعيد العمال

تظاهر مئات العمال العراقيين الثلاثاء في قلب العاصمة بغداد، بمناسبة عيد العمال، وقبيل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات التشريعية في البلاد.
وخيمت أجواء الانتخابات على التظاهرات، حيث طالب المتظاهرون بمشاركة كثيفة في الاستحقاق النيابي، وإزاحة الطبقة السياسية الحالية من المشهد، واصفين إياها بالقاسدة وغير المهنية.
وظهرت بكثافة الأعلام الحمراء، التي ترمز للأحزاب الشيوعية في التظاهرة.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة "نحن الآن على أبواب الانتخابات ، ونتمنى من الجميع أن يشارك في الانتخابات ونغير هذه الوجوه التي لم تجلب الخير للعراق"
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في العراق يوم 6 مايو/أيار الجاري، وسط انقاسامات حادة داخل صفوف الشيعة، ما قد يعرقل فوز رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بولاية ثانية.
للمزيد: انقسام بين صفوف الناخبين الشيعة قبل الانتخابات العراقية
وبموجب اتفاق غير رسمي لتقاسم السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين، ينبغي أن يكون رئيس الوزراء من الشيعة ورئيس البلاد من الأكراد ورئيس البرلمان من السنة، ولكن الخلافات بين المعسكر الشيعي قد تعقد من مهمة اختيار رئيس وزراء توافقي.
ويخوض الانتخابات المقبلة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الطامح في الفوز بولاية ثانية، والذي روج لحكومة أكثر شمولا وسلفه نوري المالكي وهادي العامري وهو قائد عسكري مقرب من الحرس الثوري الإيراني ويعتبره كثيرون بطل حرب مثل علي صالح اللعيبي المقيم في البصرة.