بعد 10 سنوات من رمي حذائه بوجه جورج بوش.. العراقي منتظر الزيدي يترشح للبرلمان

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العراق تتزايد الأسماء المرشحة لخوض غمار هذا السباق، لكن أحد هذه الأسماء يحمل وقعا خاصا بالنسبة للمواطن في العالم العربي... إنه منتظر الزيدي.
فمن لا يذكر الصحافي العراقي الذي أقدم في العام 2008 على رمي الرئيس الأميركي في تلك الحقبة جورج بوش الابن بحذائه خلال مؤتمر صحافي كان منعقدا في العاصمة العراقية بغداد، واعتقل على إثرها وكُسرت ذراعه أثناء عملية توقيفة.
ويخوض الزيدي البالغ من العمر 39 عاما الانتخابات عن قائمة تحالف "سائرون"، ويؤكد أن هدفه "القضاء على الفساد" الذي استشرى بشدة في العراق، ويعد في برنامجه الانتخابي بخفض المعاشات التقاعدية للنواب العراقيين.
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وصرح الزيدي سابقاً أن رمي الرئيس بوش بحذائه كان حركة احتجاجية على الاحتلال الأمريكي للعراق.
يشار إلى أن الناخبين العراقيين سيدلون بأصواتهم في الـ12 من أيار/ مايو الحالي لاختيار نواب يمثلونهم في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا.