هل تختلف خطوات الحصول على الجنسية البريطانية بالنسبة ل"ميغان ماركل"؟

الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، ستنضم رسميا إلى العائلة المالكة في بريطانيا في الشهر الجاري، ولكن هل يتم الأمر بسهولة؟

سيتطلب على الممثلة الأمريكية ذات الأصول الإفريقية إضافة بعض المعلومات الهامة إلى ثقافتها العامة، عى سبيل المثال كم تبلغ مساحة محمية ليك ديستريكت الوطنية أو عمر ساعة بيغ بن الشهيرة.