ريال مدريد يحجز بطاقة تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي

بلغ ريال مدريد الاسباني حامل اللقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي عقب استفادته من هفوات بايرن ميونيخ الألماني الدفاعية إضافة لإهداره لفرص التسجيل ليتعادل بهدفين لمثلهما في إياب الدور قبل النهائي مساء الثلاثاء ويفوز 4-3 في مجموع المباراتين.
وضع يوشوا كيميش مدافع بايرن فريقه في المقدمة في الدقيقة الثالثة لكن كريم بنزيمة تعادل بضربة رأس في الدقيقة 11 قبل أن يتسبب خطأ من سفين أولريتش حارس بايرن في منح بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.
وسجل جيمس رودريغيز، المعار من ريال مدريد، هدف التعادل المستحق لبايرن في الدقيقة 63 ليفسح المجال لنهاية في غاية الاثارة للمباراة لكن وعلى الرغم من الموجات المتتالية من الضغط الذي مارسه الضيوف على مرمى كيلور نافاس حارس ريال، فان الفريق الاسباني تمسك بتقدمه ليصبح أول فريقه منذ يوفنتوس عام 1998 يبلغ النهائي لثلاث سنوات متتالية.
وسيلتقي ريال مع ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي في النهائي الذي سيقام في كييف في 26 مايو ايار الجاري في ظل سعيه لأن يصبح أول فريق منذ بايرن 1976 يفوز باللقب لثلاث سنوات متتالية.
وقال سيرجيو راموس قائد الملكي للصحفيين "جينات هذا الفريق تدفعك للقتال حتى النهاية. نعرف كيف بوسعنا تحمل المعاناة معا.
"استحوذ (بايرن) على الكرة بشكل أكبر لكننا كنا أفضل في المجمل.
"هذا الفريق يستحق ان يكون في كييف".
واستفاد ريال من مساندة الحظ له في لقاء الذهاب في ميونيخ ليفوز 2-1 عقب اضاعة بايرن لعدد كبير من الفرص وقال زين الدين زيدان ان فريقه استفاد من الفرص القليلة التي سنحت له.
ورفعت جماهير ريال لافتة عملاقة قبل بداية اللقاء كتب عليها "سندافع عن العرش ونعانق المجد" لكن بايرن هاجم مبكرا. واندفع ديفيد الابا للهجوم قبل ان تصل تمريرته لأيدي الحارس كيلور نافاس.
وهاجم بايرن من الجناح الآخر وسدد الضربة الأولى لمنافسه عندما فشل راموس في ابعاد تمريرة عرضية ليسجل كيميش بقوة في شباك أصحاب الأرض من مسافة قريبة.
وهذه هي ثالث مباراة على التوالي يتراجع فيها ريال في النتيجة وهو يلعب على ارضه في مراحل خروج المغلوب بالبطولة وواصل الفريق ضغطه واستطاع احراز هدف التعادل في النهاية.
وسيطر مارسيلو على تمريرة عابرة للملعب من لوكا مودريتش قبل ان يرسل تمريرة عرضية مثالية لبنزيمة ليسجل الأخير بهدوء من ضربة رأس.
غضب بايرن
وأعقب ذلك انطلاقات من الفريقين بطول الملعب وفشل خط وسط الفريقين في التعامل مع أغلب التمريرات الطويلة الى الهجوم. وكان بوسع بايرن ان يعيد انتزاع التقدم عن طريق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الذي احبط نافاس محاولته قبل ان ترتد الكرة إلى رودريغيز الذي سدد فوق العارضة من مسافة قريبة.
وانهى بايرن الشوط الأول بقوة لكن الغضب بدا على لاعبيه بسبب عدم احتساب الحكم لركلة جزاء وفقا لما طالب به الضيوف بعد أن اصطدمت تسديدة كيميش بذراع مارسيلو.
لكن بايرن أجهز على حلمه بعد ان اختل توازن اولريتش اثناء محاولته السيطرة على تمريرة من كورنتين توليسو وهو ما اتاح الفرصة للمهاجم بنزيمة، الذي يتعرض للكثير من الانتقادات، ليودع الكرة في الشباك ما شكل الضربة القاضية للفريق الالماني.
وتمكن بايرن من صناعة الكثير من الفرص قبل وبعد هدف رودريغيز.
وتصدى نافاس لمحاولة اللاعب الكولومبي ولعب ماتس هوملز ضربة رأس الى خارج الملعب اثر ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج بايرن من دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة على التوالي أمام فريق اسباني وللمرة الثالثة أمام ريال في نفس الفترة.
وقال هوملز مدافع بايرن "نشعر بمرارة شديدة. سنحت لنا الفرص في لقاء الذهاب وكنا الأكثر خطورة اليوم (مقارنة بريال) لكن وفي النهاية فان ريال ارتكب القليل من الأخطاء الكبيرة مقارنة بنا".
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