ريال مدريد يحجز بطاقة تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي

بلغ ريال مدريد الاسباني حامل اللقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي عقب استفادته من هفوات بايرن ميونيخ الألماني الدفاعية إضافة لإهداره لفرص التسجيل ليتعادل بهدفين لمثلهما في إياب الدور قبل النهائي مساء الثلاثاء ويفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وضع يوشوا كيميش مدافع بايرن فريقه في المقدمة في الدقيقة الثالثة لكن كريم بنزيمة تعادل بضربة رأس في الدقيقة 11 قبل أن يتسبب خطأ من سفين أولريتش حارس بايرن في منح بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

وسجل جيمس رودريغيز، المعار من ريال مدريد، هدف التعادل المستحق لبايرن في الدقيقة 63 ليفسح المجال لنهاية في غاية الاثارة للمباراة لكن وعلى الرغم من الموجات المتتالية من الضغط الذي مارسه الضيوف على مرمى كيلور نافاس حارس ريال، فان الفريق الاسباني تمسك بتقدمه ليصبح أول فريقه منذ يوفنتوس عام 1998 يبلغ النهائي لثلاث سنوات متتالية.

وسيلتقي ريال مع ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي في النهائي الذي سيقام في كييف في 26 مايو ايار الجاري في ظل سعيه لأن يصبح أول فريق منذ بايرن 1976 يفوز باللقب لثلاث سنوات متتالية.

وقال سيرجيو راموس قائد الملكي للصحفيين "جينات هذا الفريق تدفعك للقتال حتى النهاية. نعرف كيف بوسعنا تحمل المعاناة معا.