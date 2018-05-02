شاهد: الصين تطلق تماسيح مهددة بالانقراض في بيئتها الطبيعية

ستة تماسيح تمت تربيتها في أحواض محمية يانغتسي في مدينة جوانشانغ الصينية سيتم إطلاقها في بيئتها الطبيعية من الغابات، حيث يوجد أكثر من 100 تمساح من هذا النوع.
وتعد تماسيح "يانغتسي" من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض، من بين 23 نوعا في العالم، وهي لا توجد إلا في الصين، ويعيش حاليا اكثر من مائة تمساح من هذا النوع في محافظة آنوي شرقي الصين.
التماسيح الستة تم اختيارها من بين 10 آلاف تمساح تم القبض عليها، ويقوم البياطرة في مرحلة أولى بفحص الحيوان وأخذ عينة من حمضه النووي بعد زرع رقاقة الكترونية في جسمه، لتجنب التوالد المبكر. وكانت الصين أدرجت تمساح "يانغتسي" كنوع مهدد بالانقراض منذ 1972.
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