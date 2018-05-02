السعودية ثالث أكثر الدول إنفاقا على التسلح بنحو 70 مليار دولار

نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" تقريره السنوي حول الإنفاق العالمي على التسلح ، مشيرا إلى أن الإنفاق زاد بنسبة 1.1% عن العام الماضي بإجمالي 1.7 تريليون دولار.

وأضاف التقرير أن إنفاق الصين وروسيا والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط وأسيا المتزايد على التسلح ساهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للعام الحالي بنسبة كبيرة.

ويقول السفير جان إلياسون رئيس مجلس إدارة المعهد إن "الاستمرار المتزايد في الإنفاق العسكري يثير الكثير من القلق، حيث أنه يعكس عدم الرغبة الجدية في إيجاد حول سلمية للصراعات حول العالم".

وبعد 13 عاما متتالية من زيادة الإنفاق العسكري السنوي بين عامي 1999 و 2011، وثبوت قيمة الإنفاق العسكري في الفترة بين 2012 و 2016، عاد الإنفاق على التسلح ليرتفع مجددا في العالم 2017.

ويشير الدكتور نان تيان الباحث في المعهد إلى أن "دول الصين والهند والمملكة العربية السعودية" ساهمت بشكل كبير في زيادة فاتورة الإنفاق العسكري العالمي للعام المنصرم.

السعودية تحتل المركز الثالث من حيث الإنفاق العسكري

ووفقا للتقرير، فإن دول الشرق الأوسط زادت من إنفاقها العسكري بنسبة 6.2% عام 2017. وبصورة أكثر تفصيلا، أنفقت المملكة العربية السعودية 69.4 مليار دولار على التسلح خلال عام 2017 بزيادة 9.2 عن العام 2016. وبذلك تحتل السعودية المركز الثالث عالميا في الإنفاق العسكري.

وزادت إيران من إنفاقها العسكري بنسبة 19% خلال العام الماضي، بينما ارتفع إنفاق جارتها العراق بنسبة 22%.

ويقول بيتر ويزمان الباحث بالمعهد إنه "بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن استمرار النزاعات المسلحة وصراع النفوذ في منطقة الشرق الأوسط دفع دول المنطقة إلى زيادة إنفاقها العسكري".

دول الشرق الأوسط أنفقت 5.2% من ناتجها المحلي على الإنفاق، النسبة الأعلى في العالم

ويتابع ويزمان موضحا أن نسبة الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بلغت 5.2 % من الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى عالميا، حيث لا تتعدي تلك النسبة 1.8% من الناتج المحلي في باقي دول العالم.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية احتلالها المركز الأول عالميا من حيث الإنفاق العسكري للعام 2017، حيث بلغ إنفاقها 610 مليار دولار وهي نفس ما أنفقته العام 2016.

وتلت الولايات المتحدة في صدارة القائمة الصين، والتي زادت من إنفاقها العسكري بنسبة 5.6% عن العام 2016، أي ما قيمته 228 مليار دولار,

أما روسيا، فيشير التقرير إلى انخفاض إنفاقها العسكري للعام المنصرم بنسبة بلغت 20% ، حيث أنفقت 66.3 مليار دولار، وهو أقل ب13.9 مليار دولار عن العام 2016.

وأنفقت جول حلف شمال الأطلسي الناتو ال29 ما قيمته 900 مليار دولا، أي ما يعادل 52% من إجمالي ما أنفق على التسلح للعام الماضي.

تطور هام في الجزائر

وذكر التقرير تطورا هاما في الإنفاق العسكري في الجزائر، حيث أشار إلى أنه انخفض للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن بنسبة 5.2% عن العام 2016

ووفقا للتقرير، فإن 7 من أكثر 10 دول إنفاقا على التسلح مقارنة بناتجها القومي توجد في الشرق الأوسط وهي سلطنة العمان (12% من الناتج المحلي) والسعودية (10% من الناتج المحلي) والكويت (5.8% من الناتج المحلي) والأردن (4.8 % من الناتج المحلي) وإسرائيل (4.7% من الناتج المحلي) ولبنان (4.5% من الناتج المحلي) وأخيرا البحرين (4.1% من الناتج المحلي).