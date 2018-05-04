رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يعلق على تغريدة ترامب بشأن استضافة كأس العالم 2026

قال كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إن التغريدة المثيرة للجدل التي كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الملف لم تتسبب في إلحاق أي ضرر بعرض استضافة كأس العالم لعام 2026.

وتقدمت الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك بعرض لاستضافة نسخة كأس العالم الموسعة التي ستضم 48 فريقا في 2026 لكن العرض يواجه منافسة من المغرب الذي يحظى عرضه بتأييد واسع من الدول الإفريقية إضافة لروسيا وفرنسا.