الصقر الجمهوري جون ماكين يوبخ دونالد ترامب في كتاب جديد

وبخ السناتور الأمريكي جون مكين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب واتهمه في كتاب جديد بالتقاعس عن التمسك بالقيم الأمريكية بإكالة المديح على "طغاة" دوليين وتشويه وسائل الإعلام وتجاهل حقوق الإنسان والحط من قدر اللاجئين.
وقال مكين في كتابه (موجة لا تهدأ) والذي شاركه في إعداده معاونه القديم مارك سولتر "المديح يضمن صداقته والانتقاد عداوته".
وأضاف "من الصعب أن تعرف ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس ترامب".
ولا يزال مكين من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية على الرغم من معركته مع سرطان الدماغ.
وظل مكين (81 عاما) المشرع عن ولاية أريزونا والذي يخدم في مجلس الشيوخ منذ عام 1987 منتقدا لترامب وهدفا له أيضا إذ انتقص ترامب، في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، من تاريخ مكين العسكري بقوله إنه لم يكن بطلا بعد خمس سنوات قضاها أسير حرب في شمال فيتنام.
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ويقول مكين في كتابه إن ترامب بدا ساخرا من فكرة ضرورة قيام الولايات المتحدة بتعزيز قيمها في الخارج وانتقده بشدة لتهديده بقتل أزواج وأطفال الإرهابيين خلال حملته.
وقال مكين الذي مازال يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ رغم غيابه الطويل عن واشنطن للعلاج "افتقاره للتعاطف مع اللاجئين والأبرياء والمضطهدين والرجال والنساء والأطفال البائسين أمر مزعج. الطريقة التي يتحدث بها عنهم مروعة".
وسلط مكين الضوء على امتداح ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه "يبدو مغرما" بالرئيس الصيني شين جين بينغ وهما زعيمان يتهمهما مكين بالقمع.
وأضاف مكين "لقد أكال المديح على بعض أسوأ طغاة العالم".
واتهم مكين ترامب بالفشل في إثارة المخاوف الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.
وقال مكين "العالم ينتظر منا أن نكون مهتمين بوضع الإنسانية. يجب أن نكون فخورين بهذه السمعة... لست واثقا من أن الرئيس يفهم ذلك".
وقال مكين إن وصف ترامب للأخبار التي لا تداهنه بالزائفة بغض النظر عن صحتها هو أسلوب "ينتهجه الحكام المستبدون الذين يريدون تشويه سمعة الصحافة الحرة والسيطرة عليها".
ولم يدل البيت الأبيض على الفور بأي تعليق على اتهامات مكين.