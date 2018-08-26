ماذا طلب جون ماكين في وصيته قبل وفاته.. وكيف نعاه الرؤساء؟

خصم عنيد دائم الانتقاد، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، صفة اتسم بها السيناتور جون ماكين، أججت العداء بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، ولم يحنه مرضه ليتراجع عن موقفه منه، فقبل وفاته طلب من البيت الأبيض ألا يشارك ترامب بمراسم دفنه، وأن يحضر بدلا منه نائبه مايك بنس، بحسب ما ذكرت قناة NBC، نقلا عن مقربين.

وفي موقف آخر فقد طلب ماكين أن يُدلي كل من الرئيس السابق باراك أوباما والأسبق جورج بوش بخطاب في مراسم التأبين بحسب ما ذكرته قناة CBS News.