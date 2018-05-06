الفشل بإيجاد الطائرة الماليزية المختفية يكلل بحل لغز عمره أكثر من قرن

ربما تكون أطول عملية بحث مركزة عن حطام الطائرة الماليزية MH370 قد فشلت في إيجاد حطام الطائرة التي اختفت عن الرادارات عام 2014، لكن هذه العملية لم تذهب أدراج الرياح، فقد تمكن طاقم البحث من إيجاد بقايا سفينتين بقي سر اختفائهما غامضا منذ القرن التاسع عشر.
فبحسب تقرير صادر عن المتحف الأسترالي الغربي، فقد تم التعرف على هوية حطام سفينتين خلال عملية البحث عن طائرة من خلال مسح قاع المحيط جنوب غرب أستراليا، بحثا عن طائرة البوينغ 777 وركابها الـ 239 وطاقمها.
ويعتقد الباحثون أن حطام احدى السفينتين يعود إما للسفينة W Gordon والتي أبحرت من اسكتلندا إلى استراليا واختفت عام 1877، أو إلى Barque Magdala والتي أبحرت عام 1882 من ويلز إلى أندونيسيا، أما الحطام الثاني فقد توقعوا أن يعود لـ Barque West Ridge والتي اختفت مع 28 من طاقمها أثناء إبحارها من إنكلترا إلى هولندا عام 1883.
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حطام هذه السفن الثلاث، والتي كانت تنقل الفحم، كان قد اكتشف عام 2015 أثناء عملية البحث عن الطائرة المفقودة.
روس آندرسون المختص في أبحاث البحار في المتحف قال: "تمكنت غواصات صغيرة من تصوير حطام السفن وجمع بعض عينات الفحم"، وأضاف: "الحطام الذي وجدناه في 19 ديسمبر عام 2015، يعود في الغالب لـ Barque West Ridge، وتبين أن عينة الفحم التي وجدناها تعود لحمولة من بريطانيا".
وألمح إلى أنه لا يوجد دليل على سبب هذه الكارثة، لكن من الواضح من خلال موقع الحطام على طريق التجارة بين أوربا وآسيا، يؤكد أنها كانت متوجهة إلى أستراليا.