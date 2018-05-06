لفت نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى اليقظة التي يتحلى بها الجيش الجزائري وسط المشاكل والتوترات التي يشهدها محيط الحدود الجزائرية.
الجيش الجزائري يستعرض قوته بمدينة وهران في مناورة "طوفان 2018"
الجيش الجزائري يستعرض قوته بمدينة وهران في مناورة "طوفان 2018"
وقال قايد صالح خلال مناورة عسكرية "طوفان 2018" "مهما تعاظمت مشاكل محيطنا الجغرافي وتعقدت أزماته، تيقنوا أن محور جهودنا سيبقى حول حماية ربوع الجزائر بكافة حدودها الوطنية ومشارفها البحرية".
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها الأحد ان وحدات الجيش نفذت مناورة بحرية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد تعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن تمرين الإنزال البحري ''طوفان 2018'' يهدف إلى تقييم مستوى التحضير القتالي للمختلف القوات العسكرية الجزائرية وتأهيل مختلف الوحدات لتنفيذ المهام القتالية الخاصة، فضلا عن تقييم مستوى التعاون والتنسيق ما بين مختلف القوات".
وشاركت في المناورة "وحدات بحرية مختلفة من غواصات وسفن القيادة ونشر القوات وفرقاطات متعددة المهام، وسفن قاذفة الصواريخ وسفن الإنزال وقاطرات أعالي البحار وكاسحات الألغام وزوارق حراس السواحل وزوارق الإنقاذ ومروحيات الإنقاذ، فضلا عن وحدات الرماة البحريين ووحدات الغطس والأعمال التحت مائية".
وبينت الدفاع الجزائرية أن "كل هذه الوحدات البحرية مسندة بوحدات دفاع جوية، قامت بتأمين وتنفيذ عملية إنزال مشتركة بين القوات البحرية والبرية بكامل أفرادها وعتادها وتجهيزاتها".