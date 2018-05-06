شاهد: أمريكيون يحتفلون بانضمام مواطنتهم للعائلة البريطانية المالكة
تحتفل إحدى حانات العاصمة الامريكية واشنطن دي سي بزواج الممثلة الأمريكية ميغان ماركل بالأمير هاري أمير مقاطعة ويلز البريطانية عبر تبادل للنخب وتزيين محلاتهم لتبدو مثل كنيسة سانت تشابل التي سيعقد بها العُرس.
وعلى الرغم من أن الأمريكيين حاربوا في السابق للتحرر من حكم التاج البريطاني، إلا ان الكثير منهم يشعرون اليوم بالفخر لانضمام ماركل للعائلة البريطانية المالكة.
وقال أحد رواد حانة بالعاصمة: "نحن متحمسون لانضمام أمريكية إلى العائلة المالكة".
وسيقام حفل زواج الأمير هاري بماركل يوم 19 أيار-مايو بقصر ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن.