كليفلاند كافاليرز يهزم تورنتو رابتورز 103/105

كليفلاند كافاليرز يهزم تورنتو رابتورز بـ 105 مقابل 103، ويعود الفضل إلى لو برون جيمس الذي حقق إصابة الفوز ليشحن ملعب كليفلاند بالحماس.
وسجل جيمس 38 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة، كما استحوذ على ست كرات مرتدة، بينما سجل زميله كيفن لاف 21 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة، ليصبح كافاليرز على بعد فوز واحد من بلوغ النهائي.
وتقدم كافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي 3-صفر على رابتورز، في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وسيستضيف المباراة الرابعة في كليفلاند.
لوبرون جيمس يحمس الجمهور مع بداية المباراة.
كيفين يحاصر لوبرون جيمس كافاليرز الذي يحرز 12 مقابل 4.
آنونوبي يحرز التعادل لكافاليرز بثلاثية.
وانطلق جيمس بالكرة قبل ثماني ثوان على النهاية، وركض بطول الملعب ثم وجه رمية رائعة، انتزع بها الفوز قبل نهاية اللقاء مباشرة.
لوبرون جيمس يحرز إصابة الفوز بـ 105 نقاط مقابل 103، ليحتفل كليفلاند بالفوز.
وكان كايل لوري الأفضل في صفوف رابتورز، وسجل 27 نقطة كما مرر سبع كرات حاسمة، لكن فريقه بات على بعد هزيمة واحدة للخروج على يد كافاليرز، من الأدوار الإقصائية، للموسم الثالث على التوالي.
للمزيد إقرأ على يورونيوز:
بلا نجمه جيانيس، ميلووكي يتغلب على كنيكس وينتقل الى المرتبة السادسة في المنطقة الشرقية
"كليبرز" يتفوق على "باكس" مستفيدا من إصابة أنتِيتوكونمبو