القاهرة تكشف عن تكلفة خط غاز يصل بين قبرص ومصر

قال وزير البترول المصري يوم الاثنين إن تكلفة مد خط أنابيب مخصص لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر ستتراوح بين 800 مليون ومليار دولار.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي يورجوس لاكوتريبيس، أوضح الوزير طارق الملا أن جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.
وقال لاكوتريبيس "اتفقنا على الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بنقل الغاز في أسرع وقت".
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يستهدف المشروع الذي يتفاوض عليه البلدان نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة.
وكانت مصر أعلنت في فبراير شباط توقيع اتفاق مبدئي مع قبرص لمد خط الأنابيب. وقال الملا يوم الإثنين إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا، وذلك ارتفاعا من 5.5 مليار قدم مكعبة في فبراير شباط الماضي.
وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول مكتشفة حديثا ووقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي. وتأتي زيادة الإنتاج الأخيرة مع التشغيل التدريجي لحقل ظُهر الذي اكتشفته إيني الإيطالية في 2015 ويحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.