قال إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت يوم الاثنين إنه يرحب بقطر كمساهم مباشر في روسنفت مع تأهب الصندوق السيادي القطري ليصبح المالك الوحيد لحصة كبيرة في شركة الطاقة الروسية.
تعزيز الروابط بين الدوحة وموسكو وسط مساعي قطر شراء حصة في روسنفت
تعزيز الروابط بين الدوحة وموسكو وسط مساعي قطر شراء حصة في روسنفت
وقال سيتشن "الكونسورتيوم الذي تمثله قطر وجلينكور كان مساهما بالفعل والآن قرروا المضي في ملكية مباشرة (لقطر)... نرحب بهذه الملكية المباشرة".
وسيأخذ جهاز قطر للاستثمار نحو 19 بالمئة في روسنفت بعد فشل صفقة لبيع 14.16 بالمئة إلى شركة صينية. وستحوز شركة تجارة السلع الأولية السويسرية العملاقة جلينكور حوالي 0.57 بالمئة.
قرض روسي لقطر
قال أندري كوستين الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي الروسي متحدثا للصحفيين يوم الاثنين إن البنك مستعد لإقراض قطر من أجل شراء حصة في شركة الطاقة الوطنية الروسية روسنفت إذا احتاجت.
وقال كوستين عندما سئل فيما إذا إن كان بنك في تي بي، وهو ثاني أكبر بنك روسي، مستعدا لتقديم الأموال إلى الصندوق السيادي لجهاز قطر للاستثمار من أجل الصفقة "نحن مستعدون على الدوام للإقراض، إنه عملنا".
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ويعزز الاتفاق الروابط بين موسكو والدوحة في وقت تواجه فيه قطر مقاطعة من أربع دول عربية من بينها ثلاث دول خليجية مجاورة.
واشترى صندوق الثروة السيادية القطري ،جهاز قطر للاستثمار، في البداية 19.5 بالمئة في روسنفت مع شركة جلينكور السويسرية العملاقة للتجارة مقابل 10.2 مليار يورو (12.2 مليار دولار) أثناء الخصخصة الجزئية للشركة الروسية في 2016.
لكن في العام الماضي، اتفق الكونسورتيوم على بيع حصة قدرها 14.16 بالمئة في روسنفت إلى سي.إي.إف.سي تشاينا إنرجي في اتفاق بقيمة 9.1 مليار دولار يُنظر إليه على أنه مهم للمساعدة في توسيع العلاقات بين روسيا والصين، أكبر مُصدر وأكبر مستهلك للطاقة في العالم على الترتيب.
وواجه الاتفاق مشاكل بعد أن خضع يه جيان مينغ مؤسس ورئيس مجلس إدارة سي.إي.إف.سي لتحقيق من جانب السلطات الصينية بشأن ما يشتبه بأنها جرائم اقتصادية وفق ما أوردته رويترز في مارس آذار.