كيم جونغ أون يزور الصين للمرة الثانية خلال شهرين ويلتقي شي

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الثلاثاء إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زار مدينة داليان في جنوب الصين هذا الأسبوع والتقى بالرئيس شي جين بينغ.
وخلال الزيارة التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء، قال كيم لشي إنه يأمل أن تتخذ الأطراف المعنية خطوات "تدريجية و"متزامنة" لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وذكرت شينخوا أن شي أقام مأدبة وأبلغ كيم بدعمه للتحول الاستراتيجي لكوريا الشمالية نحو التنمية الاقتصادية.
وشدد الزعيم الكوري الشمالي، على أن بيونغ يانغ تأمل بتحقيق تقدم شامل في عملية التسوية السياسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية، بقوله "نأمل أن تتخذ الأطراف المعنية نهجا مسؤولا متماسكا، وتنسقيق التدابير اللازمة لتعزيز عملية التسوية السياسية في شبه الجزيرة الكورية بشكل شامل".
وتأتي زيارة كيم في إطار سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي خففت كثيرا التوتر في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب القمة التاريخية مؤخرا بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وقبل اجتماع مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاءت الزيارة عقب رحلة بالقطار إلى بكين قام بها كيم في مارس/ آذار المنصرم وكانت الأولى له خارج البلاد منذ توليه السلطة في عام 2011.
كما تأتي هذه القمة، بعد قمة تاريخية جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم جونغ أون، ومون جيه إن، على الخط الفاصل من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين، في 27 نيسان /أبريل المنصرم.
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