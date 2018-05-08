تعرف على السيناريوهات المختلفة التي قد يعلنها ترامب اليوم بشأن الاتفاق النووي مع إيران

فيما ينتظر العالم بترقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء قراره النهائي بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، يمكن لنا أن نتصور أربعة سيناريوهات محتملة يمكن أن يسلكها ترامب فيما يتعلق بمصير الاتفاق الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني (JCPA) والذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات فرضها الأوروبيون والأمم المتحدة والولايات المتحدة عليها.

قد يقول ترامب إن إيران لا تلتزم بالاتفاق مشيرا إلى ما قالته إسرائيل الأسبوع الماضي عندما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي عرضاً يشير إلى دلائل على برنامج إيراني سري للأسلحة النووية. مع أن معظم ما أعلنته إسرائيل يعرفه بالفعل المجتمع الدولي ويعرفه المفتشون النوويون التابعون للأمم المتحدة.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة إنها تطبق “أفضل نظم التحقق في العالم” في إيران وتؤكد أن إيران ملتزمة بالاتفاق. ولكن على الرغم من تصريح مسؤولين أمريكيين كبار بأن إيران تنفذ الاتفاق حرفيا فإن ترامب يشير إلى أن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية وسلوك طهران في المنطقة دليل على عيوب في الاتفاق.