تعرف على السيناريوهات المختلفة التي قد يعلنها ترامب اليوم بشأن الاتفاق النووي مع إيران

فيما ينتظر العالم بترقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء قراره النهائي بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، يمكن لنا أن نتصور أربعة سيناريوهات محتملة يمكن أن يسلكها ترامب فيما يتعلق بمصير الاتفاق الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني (JCPA) والذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات فرضها الأوروبيون والأمم المتحدة والولايات المتحدة عليها.
قد يقول ترامب إن إيران لا تلتزم بالاتفاق مشيرا إلى ما قالته إسرائيل الأسبوع الماضي عندما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي عرضاً يشير إلى دلائل على برنامج إيراني سري للأسلحة النووية. مع أن معظم ما أعلنته إسرائيل يعرفه بالفعل المجتمع الدولي ويعرفه المفتشون النوويون التابعون للأمم المتحدة.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة إنها تطبق “أفضل نظم التحقق في العالم” في إيران وتؤكد أن إيران ملتزمة بالاتفاق. ولكن على الرغم من تصريح مسؤولين أمريكيين كبار بأن إيران تنفذ الاتفاق حرفيا فإن ترامب يشير إلى أن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية وسلوك طهران في المنطقة دليل على عيوب في الاتفاق.
التصور الأول - ترامب يمدد فترة تخفيف العقوبات
قد يقرر ترامب تخفيف العقوبات الأمريكية على البنك المركزي الإيراني وصادرات إيران النفطية، مثلما يفعل كل أربعة أشهر، مع مواصلة المحادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن اتفاق جانبي يعالج ما يصفها بأنها عيوب الاتفاق.
التصور الثاني - ترامب لن يمدد فترة تخفيف العقوبات
قد يقرر ترامب ألا يخفف العقوبات الأمريكية وبذلك تدخل الإجراءات العقابية حيز التنفيذ بعد 180 يوما على أن يترك للحلفاء الأوروبيين الذين يفضلون الإبقاء على الاتفاق اتخاذ قراراتهم. سيتعين على إيران بموجب هذا التصور اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستواصل الالتزام بقيود الاتفاق على برنامجها النووي.
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التصور الثالث - ترامب لن يخفف العقوبات لكنه قد يعيد التفكير
قد يقرر ترامب ألا يخفف العقوبات لكنه يعلن أنه قد يعيد تخفيفها قبل أن تدخل الإجراءات الجزائية على انتهاك العقوبات حيز التنفيذ إذا توصل الحلفاء الأوروبيون إلى اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة. ومرة أخرى سيتعين على إيران اتخاذ القرار بشأن مواصلة الالتزام بالاتفاق في تلك الأثناء.
التصور الرابع - ترامب لن يخفف العقوبات وسيقول إن إيران تنتهك الاتفاق
قد يعلن ترامب أنه لن يخفف العقوبات ويقول إن إيران تنتهك الاتفاق مشيرا إلى الأدلة التي ساقتها إسرائيل.
ويبقى للولايات المتحدة حينئذ أن تستخدم آلية لحل الخلافات، منصوصا عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك سعيا إلى "عودة سريعة" لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
المصدر: رويترز