طهران تستبق قرار ترامب بالتلويح بالانسحاب من الاتفاق النووي

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيس البرلمان الإيراني قوله "أمريكا تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والأمريكيون لا يفهمون سوى "لغة القوة"
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أنه قال إن طهران عليها الانسحاب من الاتفاق النووي في حال انسحبت أمريكا. ونقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن إيران تمارس عدوانا تاما ضد إسرائيل.
إيران لن تقبل المطالب الأوروبية المبالغ فيها خارج إطار الاتفاق النووي.
قال محمد جواد لاريجاني أمين مجلس حقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية بإيران يوم الثلاثاء إن بقاء إيران في الاتفاق النووي إذا انسحبت الولايات المتحدة منه سيكون "خطأ فادحا" بعد يوم من إعلان الرئيس حسن روحاني أن طهران قد تبقى حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن لاريجاني قوله "إذا انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فيجب أن تعلم أن هذه ستكون نهايته".
كما قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بلاده لن تقف ساكنة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن شمخاني قوله "لن يكون انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) في مصلحة الأمريكيين...لن نقف ساكنين إذا بدأت الولايات المتحدة مواجهة مع إيران".
إيران لا تخشى أي تهديد عسكري
ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري إيراني كبير يوم الثلاثاء إن قوة إيران العسكرية ستحبط أي تهديد للجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الميجر جنرال محمد باقري رئيس أركان الجيش الإيراني قوله "القوات المسلحة تقدم أفضل خدمات لديها وما من تهديد يخيف إيران".
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وقال إسحق جهانكيري نائب الرئيس الإيراني يوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة لأي سيناريو إذا انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية العام 2015، ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن جهانكيري قوله "مستعدون لأي سيناريو محتمل... وإذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق فسيكون من السذاجة التفاوض مع هذه الدولة مرة أخرى".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حسابه الرسمي على تويتر يوم الاثنين إلى أنه سيعلن قراره ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (السادسة بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء.
فيما قال نائب جمهوري يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي هذا الثلاثاء إن الولايات المتحدة ينبغي أن تواصل إصلاح العيوب في الاتفاق النووي الإيراني وتنفذه لا أن تنسحب منه.
وفي تصريحات قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الاتفاق، أضاف النائب إد رويس أن التخلي عن الاتفاق لن يستعيد النقود التي أرسلت إلى الحكومة الإيرانية ولن "يلهب" حماس الحلفاء للتصدي لأنشطة إيران الخطيرة.
وأضاف في بيان أعده لجلسة بشأن إيران "في الحقيقة أخشى أن يتسبب الانسحاب في انتكاسة لهذه الجهود".