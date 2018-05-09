بيونغ يانغ تطلق سراح ثلاثة أمريكيين كانت تحتجزهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن كوريا الشمالية قررت إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين كانوا معتقلين في سجون بيونغ يانغ وأنهم سيعودون إلى الولايات المتحدة برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو.
وكتب ترامب تغريدة على تويتر قائلا "يسعدني أن أبلغكم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريق عودته من كوريا الشمالية برفقة الرجال الثلاثة الرائعين الذين يتلهف الجميع لرؤيتهم. يبدون في صحة جيدة".
وأضاف ترامب ان بومبي و"ضيوفه" سيعودون إلى التراب الأمريكي من القاعدة العسكرية أندرو في الساعة الثانية صباحا بحسب التوقيت الأمريكي وأنه سيكون في إستقبالهم في القاعدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايم بومبيو قد وصل غلى كوريا الشمالية الأربعاء لإجراء محادثات مع سلطات بيونغ يانغ بشأن إطلاق سراح السجناء الأمريكيين الثلاثة بالإضافة إلى تحضير القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.
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