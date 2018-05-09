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تعرف على ترتيب أفضل المدن الأوروبية للدراسة

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تعرف على ترتيب أفضل المدن الأوروبية للدراسة

تعرف على ترتيب أفضل المدن الأوروبية للدراسة
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تصدرت العاصمة البريطانية لندن قائمة أفضل المدن بالنسبة للطلاب. وعلى ما يبدو فقد تخطت لندن بعض المدن التي يقصدها الطلبة الفرنكوفونيون على غرار العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مونتريال الكندية.

وحسب الاستبيان الذي أجرته مجموعة "كيو أس" العام" الماضي، فقد احتلت باريس المركز الأول بناء على نتائج رضى الطلاب.

ويأخذ الاستبيان الذي تجريه "كيو أس" جملة من العوامل في تصنيفات المدن والدراسة مثل الجودة الأكاديمية للجامعات والتنوع بين الطلاب ووجهات نظر الطلاب أنفسهم حول المدينة والدراسة إضافة إلى آفاق التوظيف وتكاليف المعيشة.

وفيما يلي أفضل المدن الأوروبية حسب تقرير 2018.

1: لندن

2: باريس

3: ميونيخ

4: برلين

5: زيوريخ

6: فيينا

7: ادنبره

8: مانشستر

9: أمستردام

10: موسكو

11: براغ

12: برشلونة

13: مدريد

14: ستوكهولم

15: دبلن

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Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • موقع كيو أس