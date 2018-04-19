استمر الطلاب الفرنسيون في باريس في احتجاجتهم على خطط الحكومة لإصلاح الجامعات، وهو إجراء آخر من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في مساعيه لإصلاح بعض المؤسسات الفرنسية.
طلاب فرنسا يحتجون على خطط التعليم العالي المطروحة من قبل الحكومة
طلاب فرنسا يحتجون على خطط التعليم العالي المطروحة من قبل الحكومة
وقام الطلاب بحجب مداخل العديد من الجامعات في جميع أنحاء فرنسا، منددين بخطط التعليم العالي الجديدة المطروحة من قبل الحكومة.
وتأتي مظاهرات الطلاب تضامناً مع إضراب عمال السكك الحديدية الذين يعارضون مقترحات ماكرون لهيئة النقل والمواصلات، حيث يرونها تمهيداً لخصخصة القطاع مما قد يؤدي بالمساس بكثير من امتيازات العاملين، بحسب وصفهم.
وتجمع 1500 شخص وتخللهم بعض عمال السكك الحديدية المضربين، للتظاهر في العاصمة باريس، شآقين طرقهم من جامعة السوربون إلى حرم جامعة جوسيو.
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