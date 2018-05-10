ملابس مثيرة، تخطف أضواء مهرجان كان السينمائي

تألقت نجمات السينما العالمية بمجموعة من الفساتين الجريئة، ميزت حفل افتتاح الدورة الـ 71 من المهرجان الأكثر شهرة عالمياً الذي تحتضنه مدينة كان في جنوب فرنسا إلى غاية 19 أيار/ مايو الجاري.
وعلى سجادة مهرجان كان السينمائي الحمراء، تنوعت التصاميم الملفتة، وكان أغلبها فساتين طويلة مفتوحة من الأمام وتكشف الساقين والصدر والأكتاف، جامعة بين ألوان السماوي والأسود والأحمر والوردي.
وكالمعتاد اختطفت نجمات المهرجان الأضواء في شارع لاكروازيت بفساتينهنّ المثيرة بلمسات أرقى دور الأزياء العالميّة.
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 71 الذي أقيم الأربعاء حظي وكالمعتاد بحضور أبرز نجوم الفن في العالم. وظهرت أغلب النجمات بإطلالات لافتة وبتفصيلات مختلفة، كالنجمة العالمية جوليان موور بفستانها الأحمر الجريء مهدول الأكتاف، من دار الأزياء العالمية جيفنشي. وارتدت النجمة كيت بلانشت فستانها الأسود الطويل من التول الناعم، وبأكمام قصيرة، رافعة تسريحة شعرها للخلف لإبراز رقبة الفستان، من دار الأزياء العالمية أرماني.
وظهرت أيضاً النجمة بينولوبي كروس بفستانها الأسود مع تفاصيل الكشاكش من ناحيتي الصدر والقدم، مع قصة الميرماد.
وهذه بعض من الصور المختارة
إيرينا شايك Irina Shayk
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