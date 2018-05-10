مسجد باريس الكبير يعلن الثلاثاء القادم ليلة تقصي هلال رمضان

أعلن مسجد باريس الكبير أن ليلة الثلاثاء 15 أيار/ مايو 2018 ستكون ليلة تحري هلال شهر رمضان المبارك، والتي تصادف ليلة 29 شعبان 1439 في التقويم الهجري، بحسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
ففي نفس اليوم من كل عام، تبدأ الدول الإسلامية بتقصي رؤية الهلال، على تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، للتأكد من أول أيام شهر رمضان الكريم في فرنسا.
ويتم مراقبة الهلال من قبل هيئة يشرف عليها أئمة المساجد في باريس، وهم أعضاء المجلس الفرنسي للمسلمين وممثلين عن فدراليات المسلمين في فرنسا.
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ويسعى مسجد باريس الكبير لأن يكون الهيئة الممثلة للمسلمين في فرنسا وسط تجاذب بين دول إسلامية للحصول على سلطة المساجد في هذا البلد الذي يضم أكثر من 7 ملايين مسلم.
وتجدر هنا الإشارة إلى أنه في العام 2013 كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد قرر اعتماد الحسابات الفلكية لتحديد بداية شهر رمضان، إلا أن إعلان الكثير من الدول الإسلامية عن يوم مغاير لما أعلنه المسجد عن بداية الشهر أدى إلى إثارة بلبلة بين المسلمين في فرنسا.