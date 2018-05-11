كيفية تحويل القُمامة إلى كنز؟

تم دفن نحو 20 مليون طن من النفايات الصناعية منذ التسعينات في احد المكبات. تحدٍ بيئي كبير، لكن في الوقت ذاته، فرصة اقتصادية كبيرة. هل يمكن استخراج كل هذه المواد البلاستيكية والمعادن وإعادة تدويرها بطرق فعالة ومستدامة؟ للاجابة على هذا السؤال، توجه مراسلنا خوليان لوبيز كوميز إلى شمال شرق بلجيكا والنمسا، والتقى بباحثين يعملون في مشروع بحث أوربي اطلق عليه اسم "منجم جديد"، باحثون يحفرون عميقاً للبحث عن إجابات .
يغطي الموقع الإجمالي للنفايات نحو 230 هكتارًا. في بعض الأماكن، توجد طبقات عميقة تحت الأرض طولها 10 أمتار من البلاستيك والخشب والمعادن والورق.
قُمامة تتحول إلى كنز
معظم الأشخاص ينظرون اليها على أنها قُمامة لكنها كنز بالنسبة للعلماء الذين يعملون على هذا المشروع.
"تمثل هذه النفايات كمية ضخمة من الموارد الخام الثانوية والطاقة التي يمكننا استردادها من مدافن النفايات القديمة وضخها مرة أخرى في الاقتصاد. للقيام بذلك، نحن بحاجة إلى تقنيات مبتكرة للغاية لاستخراج النفايات من المكب واستخدام تقنيات الفرز المتقدمة ومعالجتها لاستعادة هذه القطع المختلفة من النفايات " يقول إيف تيليمانس، مدير وحدة الأعمال، مجموعة MACHIELS، بلجيكا.
النمسا: أجهزة استشعار لمعالجة النفايات المستخرجة من مدافنها القديمة
يتم اختبار أحدى هذه التقنيات المتقدمة في النمسا حيث تسمح ثلاثة أجهزة استشعار مختلفة في هذا النموذج الأولي بمعالجة النفايات الناجمة عن مدافن النفايات القديمة، والتي بسبب تغيير تركيبها وبنيتها، من الصعب جدًا فرزها باستخدام معدات الفرز التجارية الحالية.
"داخل مدافن النفايات، تتعرض الفضلات لتأثيرات مختلفة. الغبار والماء يغيران سطح النفايات المدفونة. داخل المكب، يمكن أن تكون البيئة شديدة القلوية والحمضية أيضًا، وهذا يؤثر على المادة أيضًا. لذلك بعد استخراج النفايات، نقوم بتكييف الخوارزميات في المستشعرات الموجودة في أجهزتنا، لتتمكن من ترتيب بعض المواد المختلفة بشكل صحيح، وترك مواد معينة أخرى "، يقول باستان كوبرز، مهندس إدارة النفايات جامعة مونتان في لوبين بالنمسا.
بمجرد فرزها، يمكن إعادة تدوير النفايات المطمورة باستخدام عمليات كيميائية معقدة.
يقوم الباحثون هنا بتحويل النفايات إلى مسحوق زجاجي، بعد مزجه بالرمل والمركبات الكيميائية الأخرى، يمكن أن يساعد في تركيب مواد البناء مثل الطوب والبلاط وألواح الرصف.
"المشهد الكيميائي لهذه المنتجات يختلف تمامًا عن الخرسانة الاسمنتية العادية. من الناحية الميكانيكية، إنها توفر نفس الخصائص. لكنها مختلفة تمامًا، من الناحية الكيميائية. على سبيل المثال، يمكنها أن تقاوم بشكل أفضل الأحماض أو درجات الحرارة العالية"، يقول لوكاس ارنوت، مهندس مواد في جامعة لوفان الكاثوليكية، مدينة لوفان بإقليم الفلاندرز البلجيكي.
تدوير النفايات لتحقيق الفائدة الاقتصادية والبيئية
خمسمائة ألف مدفن من مدافن النفايات المنتشرة في أنحاء أوروبا بانتظار تحقيق الفائدة لكل من الاقتصاد والبيئة.
"كل مكب نفايات يشبه المنزل، انه بناء ستظهر عليه الشقوق. لذلك لا بد من التسبب بتلوث المياه والتربة عاجلاً أم آجلاً. هذا يعني أن أي نوع من المكبات سيحتاج إلى اجراءات تصحيحية. لهذا يحاول التعدين المحسّن لمدافن القمامة الجمع بين جانب المعالجة، من خلال إزالة مصدر التلوث إلى الأبد، وأنشطة استعادة الموارد "، يقول بيتر توم جونز، منسق مشروع "منجم جديد"، جامعة لوفان الكاثوليكية، مدينة لوفان بإقليم الفلاندرز البلجيكي.
وفقاً للباحثين، يمكن أن يصبح التعدين المحسّن لمدافن النفايات حقيقة واقعة في أوروبا في أقل من 10 سنوات، شريطة مزيد من الاستصلاح القانوني السريع.