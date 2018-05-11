كيفية تحويل القُمامة إلى كنز؟

تم دفن نحو 20 مليون طن من النفايات الصناعية منذ التسعينات في احد المكبات. تحدٍ بيئي كبير، لكن في الوقت ذاته، فرصة اقتصادية كبيرة. هل يمكن استخراج كل هذه المواد البلاستيكية والمعادن وإعادة تدويرها بطرق فعالة ومستدامة؟ للاجابة على هذا السؤال، توجه مراسلنا خوليان لوبيز كوميز إلى شمال شرق بلجيكا والنمسا، والتقى بباحثين يعملون في مشروع بحث أوربي اطلق عليه اسم "منجم جديد"، باحثون يحفرون عميقاً للبحث عن إجابات .

يغطي الموقع الإجمالي للنفايات نحو 230 هكتارًا. في بعض الأماكن، توجد طبقات عميقة تحت الأرض طولها 10 أمتار من البلاستيك والخشب والمعادن والورق.