شاهد: بطل العالم للشطرنج يهزم 15 منافسا في آن واحد

داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واجه بطل العالم للشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن 15 لاعبا في الآن نفسه.
ومن بين المنافسين حضر سفير الجمهورية التشيكية لدى الأمم المتحدة جيري الينغر، وسفيرة البحرين لدى الأمم المتحدة هيفاء مطر، وعمدة أوسلو ماريان بورغن، وطفل يبلغ من العمر تسع سنوات.
وخلال ثلاثين دقيقة كان كارلسن ينتقل من لاعب إلى آخر ليحرك قطعه ويتذكر مواقع قطع كل لاعب.
وكان الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات ديفيد سولن هو آخر لاعب مشارك ينهزم في الدورة، التي رعتها النرويج داخل مقر الأمم المتحدة، في محاولة لجعل لعبة الشطرنج أكثر متعة وأكثر رواجا.
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