قامت 82 فنانة تتقدمهن الممثلة البريطنية كيت بلانشيت والممثلة الأمريكية سلمى حايك والفرنسية مريون كوتيار يوم السبت بمسيرة على البساط الأحمر بمهرجان كان السينمائي للتوعية بكفاح المرأة للحصول على دور أكبر بصناعة السينما.
شاهد: مسيرة لنجمات مهرجان كان تضامناً مع حقوق المرأة الفنية
شاهد: مسيرة لنجمات مهرجان كان تضامناً مع حقوق المرأة الفنية
وفي أول انعقاد لمهرجان كان منذ الفضائح الجنسية التي هزت هوليوود العام الماضي تلت بلانشيت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان التي ستسلم جائزة السعفة الذهبية والمخرجة الفرنسية المخضرمة أجنيه فاردا بيانا.
وقال البيان "نواجه نحن النساء تحديات فريدة خاصة بنا لكننا نقف سويا على هذا الدرج اليوم كرمز لعزمنا والتزامنا بالتقدم".
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وعدد النساء المشاركات هو نفس عدد الأفلام التي أخرجتها نساء وتم اختيارها للعرض في مهرجان كان في تاريخه الممتد منذ أكثر من 70 عاما.
وفي نفس الفترة حظي 1645 فيلما أخرجها رجال على ذلك الشرف.
ويقام مهرجان كان في الفترة من الثامن من مايو أيار وحتى 19 مايو من نفس الشهر.