تابعوا معنا نهائي مسابقة يوروفيجين 2018 في لشبونة

26 دولة تشارك في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين"

يقام نهائي مسابقة الأغنية الأوربية "يوروفيجين 2018" في العاصمة البرتغالية لشبونة مساء اليوم. وقد تأهل للنهائي 26 دولة، إذ تأهلت الدول التي تدعى بالكبرى: إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا إضافة إلى الدولة المضيفة البرتغال، ثم جرت التصفيات نصف النهائية لـ 19 مرشحا يوم الثلاثاء تأهل منهم 10 للنهائي، وأجرين يوم الخميس الجولة الثانية من التصفيات نصف النهائية بين 18 مرشحا ليتأهل منهم 10 مرشحين للنهائي أيضا.

أقل من ساعتين على نهائي يوروفيجين

المتنافسون في نهائي "يوروفيجين 2018" هم:

أوكرانيا، إسبانيا، سلوفينيا، ليتوانيا، النمسا، إستونيا، النرويج، البرتغال، بريطانيا، صربيا، ألمانيا، ألبانيا، فرنسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أستراليا، فنلندا، بلغاريا، مولدافيا، السويد، هنغاريا، إسرائيل، هولندا، إيرلندا، قبرص، إيطاليا.

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