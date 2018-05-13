نادي زينيت الروسي والمدرب الإيطالي مانشيني ينهيان عقدهما بالتراضي

أنهى نادي مدينة سان بطرسربورغ زينيت الروسي عقد المدير الفني روبرتو مانشيني بالتراضي اليوم الأحد، بعد أن صرح مسؤول في اتحاد كرة القدم الإيطالي أن المدرب البالغ من العمر 53 سنة أبدى استعداده لتولي منصب مدرب منتخب بلاده.
ويعتبر مانشيني أحد المدربين الأجانب رفيعي المستوى الذين عملوا في الدوري الأول في السنوات الأخيرة، وكان قد وقع عقدا لتدريب زينيت لمدة ثلاث سنوات في العام 2017.
وأوضحت إدارة النادي أن العقد ينتهي يوم الإثنين، وقد تم ذلك بالتراضي دون دفع أي تعويضات.
وذكر رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي روبرتو فابريشيني هذا الشهر، أن مانشيني أجرى مباحثات مع مسؤولين في كرة القدم الإيطالية لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
ويرعى نادي زينيت عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، الذي استخدم امكانياته المادية لجذب المدربين الأجانب بمن فيهم ديك أدفوكات ولوسيانو سباليتي وأندريه فيلاس بواس.
درب مانشيني العديد من الأندية العريقة مثل إنتر ميلان وغلاتاسراي ومانشستر يونايتد، إذ وصل بالأخير إلى بطولة إنكلترا في العام 2012 بعد 44 سنة انتظار. ويحتل زينيت المركز الخامس في الدوري الروسي، ويتبقى أمامه مباراة واحدة.
وظهر شاغر في إدارة التدريب في إيطاليا بعد إقالة جيان بيرو فينتورا، نتيجة إخفاق المنتخب حامل اللقب أربع مرات، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا التي ستقام من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو المقبل.
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