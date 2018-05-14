تستمر مغامراتنا الجورجية في وادي اوكاتسي بالقرب من قرية غوردي غرب البلاد.
"تشتهر هذه المنطقة القريبة من كوتايسي بأخاديدها العميقة وبحيراتها الشجرية ومناطق الجذب الطبيعية الرائعة الأخرى".
جورجيا: جولة في أوكاتسي
تستمر مغامراتنا الجورجية في وادي اوكاتسي بالقرب من قرية غوردي غرب البلاد.
"تشتهر هذه المنطقة القريبة من كوتايسي بأخاديدها العميقة وبحيراتها الشجرية ومناطق الجذب الطبيعية الرائعة الأخرى".
أفضل طريقة لرؤية أوكاتسي هي الممر الجديد، طوله 800 متر ويوفرإطلالات مذهلة على الوادي والمناطق المحيطة به. يزوره 150 ألف سائح سنوياً، وهناك خطط لتعزيز التجربة من خلال جعل أرضية المشاة شفافة.
"متعة السير على الوادي يجذب العديد من الزوار، انه المكان الوحيد في جورجيا حيث يمكنك أن تشعر بهذه المتعة، لذا لا يخشى الناس من القيام بذلك والنزول إلى الوادي"، يقول زازا جاجوا، المسؤول عن الوادي.
وإذا كنت من محبي المغامرات، تستطيع اختبار نفسك من خلال النزول من كينشكا، وهو احد أطول الشلالات في جورجيا حيث المياه الجبلية.