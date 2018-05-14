أظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون الصيني لحظات الرعب التي عاشها ركاب طائرة تابعة لخطوط طيران سيتشوان أثناء هبوطها إضطراريا، بعدما تسببت الرياح القوية في انفصال زجاج الجانب الأيمن من قمرة القيادة.
شاهد: لحظة هبوط طائرة صينية اضطراريا بعد تحطم زجاج قمرة القيادة
شاهد: لحظة هبوط طائرة صينية اضطراريا بعد تحطم زجاج قمرة القيادة
وأضطرت الطائرة الصينية الهبوط اضطراريا الإثنين 14 مايو / أيار بمدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد.
ونفت الإدارة تعرض أياً من الركاب لأضرار، لكنها أشارت إلى تعرض الطيار الذي كان يجلس في المقعد الأيمن بخدوش والتواء، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد الطاقم أثناء عملية الهبوط..
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الوكالة التي تكتمت على ذكر أسباب انفصال الزجاج، أشارت إلى أن طائرة الرحلة 3 يو 8633 التابعة لخطوط طيران سيتشوان أقلعت من بلدية تشونغتشينغ بوسط الصين صباح الاثنين وكانت في طريقها إلى مدينة لاسا عاصمة التبت.
وذكر موقع (فلايت رادار 24) الإلكتروني أن الطائرة كانت من طراز إيرباص إيه 319. وقالت متحدثة باسم إيرباص إن الشركة ستقدم كل الدعم الضروري بناء على طلب إدارة الطيران المدني الصينية وخطوط طيران سيتشوان.
من جهتها أكدت شركة طيران "سيتشوان" عبر حسابها الرسمي على موقع "ويبو" إن الطائرة أصيبت "بعطل فني" لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
ونشرت صحيفة (تشنغدو إكونوميك ديلي) التابعة للحكومة صورا للطائرة دون إحدى نوافذ قمرة القيادة كما بدت أضرار في أجهزة التحكم في قمرة القيادة.
وتقع حوادث تصدع الزجاج الأمامي للطائرات من حين لآخر بسبب الطيور أو البرق لكن انفصال زجاج أمامي تماما عن طائرة أمر نادر الحدوث.