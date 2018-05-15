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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: السجن مدى الحياة لـ"المربية القاتلة"

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شاهد: السجن مدى الحياة لـ"المربية القاتلة"

يوسلين أورتيغا "المربية القاتلة"
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رويترز
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إثر محاكمة مربية في نيويورك بالولايات المتحدة، الاثنين، بتهمة قتل طفلين كانت ترعاهما، في جريمة وصفت بأنها كابوس للأهالي، قضت المحكمة بحبسها مدى الحياة.

وحُكم على يوسلين أورتيغا، 56 عاما، بالسجن مدى الحياة خلف القضبان لقتلها لوسيا كريم، 6 سنوات، الملقبة لولو، وشقيقها البالغ من العمر عامين، ليو، وترك جسديهما مضرجان بالدماء في حوض الاستحمام، في شقة فاخرة بمنهاتن، في تشرين الثاني/أكتوبر 2012.

وقالت هيئة المحلفين في نيسان/أبريل الماضي إنها مذنبة بقتل الطفلين. وعادت أورتيغا، التي فشل محاموها في إقناع الهيئة بأنها غير مذنبة بسبب إصابتها بالجنون، إلى المحكمة العليا في مانهاتن، لإصدار الحكم في قضية أرهقت العديد من الآباء والأمهات الذين أوكلوا أطفالهم إلى مرّبين.

وشهدت المحاكمة، التي استمرت لمدة شهرين، شهادة من أم الأطفال مارينا كريم. وتذكرت صدمة العودة إلى شقتها والعثور على طفليها في حوض الاستحمام في بيتها بمنهاتن مذبوحين، بينما كانت المربية تطعن نفسها في رقبتها.

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"ليس كابوسا.."

وقالت السيدة كريم للهيئة: "أردت فقط أن أستيقظ من هذا الكابوس الذي عرفت أنه ليس كابوسا، إذ كان حقيقيا. إنه مثل فيلم رعب".

وقال المدّعون إن الدافع وراء الأمر هي المشاكل المالية الكبيرة التي واجهتها أورتيغا، بعد قدوم ابنها البالغ من العمر 17 عاما من جمهورية الدومينيكان، واستيائها من مارينا كريم، حيث ترى أنها "لا تستطيع أن تكون أما أبدا".

وفي عام 2012، في أعقاب عملية القتل، أسست السيدة كريم صندوق "لولو وليو"، الذي يدعم الإبداع في المدارس. وأنجبت منذ ذلك الوقت طفلين، هما فيلكس، ولد في تشرين الثاني/أكتوبر 2013، ولينوس، ولدت في كانون الثاني/ يناير 2016.

الوكالات • رويترز