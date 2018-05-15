شاهد: بركان كيلواي يضاعف من نشاطه ويهدد القرى المجاورة

لا تزال الحمم البركانية المتدفقة من بركان كيلواي في هاواي تهدد المناطق المحيطة والطرق السريعة مما يزيد من احتمال أن يأمر المسؤولون الآلاف من السكان بإخلاء هذه المناطق قبل ان تقطع الطرق.

وتسبب بركان كيلواي الثائر منذ الثالث مايو/ أيار في إحداث 19 شقفا بسبب الحمم التي امتدت على بعد حوالي 40 كيلومترا من فوهة البركان. ووصلت الحمم إلى عدة قرى مجاورة خاصة في منطقة بونا السفلى في جزيرة هاواي الكبيرة.

وقد أثار تصدع الشقوق على طول أحد الطرق الرئيسية في المنطقة مخاوف من حدوث شقوق جديدة هناك، مما سيعرض 2000 شخص في منطقة بونا السفلى في شرق الجزيرة للخطر.