ليلة حلول شهر رمضان المبارك، قمنا بالتجول في حي مولنبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والتقينا أفرادا من الجالية المسلمة المقيمة ببلجيكا. كان محور أسئلتنا يصبّ في معرفة ما تشعر به الجالية العربية والمسلمة بحلول الشهر الفضيل. جدير أن التصوير و التحدث مع المقيمين في حي مولنبيك ليس بالأمر السهل ذلك أن كثيرا من المقيمين لا يريدون التحدث إلى وسائل الإعلام فهم يتهمونها بأنها تتحامل عليهم ويعتبرون أنها أسهمت في تشويه صورة الحي البلجيكي، لأنها كانت تتفنن حسب من التقينا بهم في التحدث عن الجوانب السلبية و تصور المقيمين وحوشا وتزدري ديانتهم الإسلامية وهي بنظرهم لم تكن موضوعية لانها تغاضت عن التحدث عن الملامح المشرقة للحي، الذي تسكنه غالبية مسلمة.
شاهد كيف تستعدّ الجالية المسلمة لقضاء شهر رمضان في مولنبيك؟
شاهد كيف تستعدّ الجالية المسلمة لقضاء شهر رمضان في مولنبيك؟
Point of view
قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب،بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب.أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بهامغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك
ويقول ميموني عبد الإله وهو مغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك، بالنسبة لعبد الإله، قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب، بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب. أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بها، و من يعانون خلال شهر رمضان، هم الطبقة غير العاملة. ويضيف عبد الرحيم إنه في شهر رمضان يزداد الإقبال على التبضع من قبل الجالية المسلمة، وهذا يدفع بالتجار إلى رفع الأسعار لبعض المنتجات والبضائع.
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ولما سألنا عبد الرحيم، عن ردة فعل غير المسلمين من صيام رمضان، قال لنا، إن غير المسلمين يحترموننا جدا والمسؤولون عنا في العمل يطلبون منا ألا نبذل جهودا مضنية حفاظا على سلامة صحتنا.
أما السيد تريشا محمد وهو من أصول مغربية ومقيم بمونلبيك، فقال لنا إن قضاء رمضان في المغرب لا يضاهيه شيء فله مذاق خاص، صحيح أن ثمة شوق لسماع الآذان وقت المغرب، مناديا بدء الإفطار و يحذونا حنين كبير للقاء الأحبّة والأصدقاء.
ويقول زرويل الحسن وهو شاب مغربي مقيم هو الآخر في مولنبيك، بروكسل فيها أناس طيبون للغاية ورمضان هنا له نكهة خاصة بلادنا المغرب رائع.
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أما أمينة من الدار البيضاء مقيمة بمولنبيك -بلجيكا، تقول إن رمضان هو فرصة لزيارة الأهل والأصدقاء و تقوية صلة الرحم، ورمضان هنا رائع للغاية