قالت الحكومة الهندية الأربعاء إنها ستعلق عملياتها ضد المتطرفين في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان خلال شهر رمضان المبارك.
الهند تعلق عملياتها ضد المتطرفين في كشمير احتراما لحرمة شهر رمضان
الهند تعلق عملياتها ضد المتطرفين في كشمير احتراما لحرمة شهر رمضان
ويأتي القرار بعد أحداث عنف متفرقة على مدى الأسابيع الماضية في الإقليم الذي يقطنه غالبية من المسلمين.
وقتل أكثر من 130 شخصا منذ بداية العام الحالي مما دفع حكومة ولاية جامو وكشمير إلى المطالبة بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الذي يبدأ هذا الأسبوع.
وقالت الحكومة الهندية إن وزير الداخلية راج ناث سينغ أمر قوات الأمن بتعليق عمليات التطويق والبحث في أنحاء كشمير.
وخلال الأسبوع الماضي قتل الجنود خمسة من المشتبه بأنهم من المتشددين خلال عملية في منطقة شوبيان مما أسفر عن خروج المئات في احتجاجات رشقوا خلالها قوات الأمن بالحجارة.
وقالت وزارة الداخلية على تويتر "جرى اتخاذ القرار لمساعدة المسلمين المحبين للسلام على قضاء شهر رمضان في جو سلمي".