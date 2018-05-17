شركة توتال الفرنسية تصفي مشاريعها النفطية في إيران

شركة توتال الفرنسية العملاقة قررت الانسحاب من مشروع حقل بارس الجنوبي في إيران. لم تكشف الشركة عن رأس مال المشروع العملاق ولكنه طبقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية يقدر بمليارات الدولارات. ويعمل المشروع على تنمية حقل للغاز الطبيعي في إيران.

وأخل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني بالمعادلة، إذ أصبحت العديد من الدول الأوروبية في ريبة من استمرار استثماراتها في إيران خشية تعرضها لعقوبات أمريكية.