ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين "بالحيوانات"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهاجرين غير الشرعيين "بالحيوانات"، في تصريح عنيف ليس الأول من نوعه في سياسة ترامب غير المرحبة بالمهاجرين.
تصريح ترامب جاء خلال لقائه مجموعة من المسؤولين في ولاية كاليفورنيا ممن يعارضون مفهوم " مدينة ملاذ" للاجئين.
وقال ترامب أمام المسؤولين: "قانون كاليفورنيا يعطي ملجأً آمناً لأكثر الجناة عنفاً وإجراماً في الأرض"، وأضاف: "هؤلاء ليسوا بشراً، إنهم حيوانات".
وصف ترامب القاسي جاء بعد مداخلة مديرة مقاطعة " فرينسو" التي اشتكت من أن قانون كاليقورنيا لا يسمح لها بإخبار الجهات المسؤولة عن الهجرة عن المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في السجون، حتى لو اشتبهت بأنهم جزء من عصابة.
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كما انتقد ترامب السلطات المكسيكية لعدم تعاونها مع الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بضبط الحدود بين البلدين، كما وصف المهاجرين القادمين من المكسيك بمتعاطي المخدرات والمغتصبين والمجرمين.
وشدد ترامب مجدداً على رفضه لمفهوم "مدن الملاذ" للمهاجرين كما رفضته بعض الولايات ولم تتعاون مع السلطات الفيدرالية للهجرة، ودعا ترامب جميع المسؤولين ومدراء المقاطعات المعارضين لهذا المفهوم للتعاون ضده.
ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة التصريحات والقرارات التي تتخذها إدارة ترامب ضد المهاجرين، وكان آخرها إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من هندوراس والسلفادور وهاييتي ونيبال.
المكسيك ترفض تصريحات ترامب
ذكر وزير خارجية المكسيك لويس فيديجاراي يوم الخميس أن تصريحات ترامب في الآونة الأخيرة غير مقبولة بالمرة وأن وزارته ستقدم شكوى رسمية لنظيرتها الأمريكية.
وقال الوزير في حديث مع قناة تليفيزا المحلية "الرئيس ترامب أشار إلى بعض المهاجرين على أنهم حيوانات، فربما كانت تدور في ذهنه صورة عصابات إجرامية.. لا أعلم".
وأضاف "في رأي الحكومة المكسيكية هذا غير مقبول على الإطلاق وسنتصل رسميا بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم".
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