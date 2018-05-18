خمسة حقائق مثيرة تود معرفتها عن كأس العالم بروسيا

يستعد الملايين من عشاق كرة القدم لمتابعة بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا في غضون أسابيع وبينما يتحدث الجميع عن الجوانب الفنية وحظوظ المنتخبات في الفوز، تظهر عدة نقاط وحقائق ترتبط بالبطولة رقم 21 دون غيرها من البطولات السابقة.

خاصية الفيديو

ستشهد روسيا أول كأس عالم تستخدم فيها خاصية الحكم المساعد باستخدام إعادة اللقطات عبر الفيديو وهي المستخدمة حالياً بعدة بطولات محلية كبرى بأوروبا كدوريات الدرجة الأولى بإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وعلى الرغم من مساعدة التقنية الجديدة على تلافي عدد من الأخطاء التحكيمية بالبطولات الثلاث، إلا ان استخدامها لا يزال يشكل نقطة خلاف بين مسؤولي ومحبي اللعبة ممن يعتبرون الأخطاء التحكيمية جزء طبيعياً من جمال كرة القدم وحماستها.

الذئب التميمة

اختارت روسيا أن تكون تميمة البطولة شخصية ذئب أسمته زابيفاكا، وهي كلمة روسية تعني "الهداف".

وتم اختيار التميمة بعد تصويت على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم شارك فيه أكثر من مليون شخص وتم إعلان نتيجته النهائية خلال برنامج تلفزيوني بث على الهواء بالتلفزيون الوطني الروسي.

انتقادات حقوقية

تعرض الاتحاد الدولي للعبة لانتقادات بشأن إسناد تنظيم البطولة إلى روسيا في ظل شكوات حقوقية ضد البلاد بسبب تورطها في الحرب الأهلية السورية، بالإضافة إلى الممارسات السلبية تجاه المثليين الجنسيين بالشيشان.

ونشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً من 44 صفحة تنتقد فيه تقارير زعمت بوجود عشرات الآلاف من العمل الكوريين الشماليين للمساعدة في بناء ملاعب البطولة في ظل ظروف عمل غير آدمية.

أموال ورعاة

يشتهر الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعاقداته التجارية المتعددة التي تدر عليه المئات من ملايين الدولارات من المكاسب التي يصرف منها على اللعبة بجميع انحاء العالم.

وتبدأ المسابقة في وجود خمسة رعاة رسميين من أشهر الماركات التجارية العالمية كشركات مطاعم ماكدونالدز وبادوايزر للمشروبات الكحولية وهايسينس للأجهزة الإلكترونية ومنغنيو لمنتجات الألبان وموقع فيفو الإلكتروني الشهير.

كذلك تدخل سبع شركات أخرى البطولة كشركاء للاتحاد الدولي وهي شركات غازبروم وكوكا كولا وهيونداي وأديداس وفيزا والخطوط الجوية القطرية وواندا غروب.

تيليستار 18

ستُلعب مباريات كأس العالم باستخدام الكرة التي صنّعتها شركة اديداس الألمانية خصيصاً من أجل فعاليات البطولة وهي المسماة "تيليستار 18".

وصممت الكرة من ست لوحات مغطاة بشريط من الشمع ومرصعة بشعار أديداس الذهبي، وقال عدد من الحراس العالميين كالألماني مارك اندرى تير-شتيغين والإسباني ديفي دي خيا إن الغطاء الشمعي يجعل التحكم بتيليستار أمراً صعباً.

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