يصوت مجلس الامن الدولي الجمعة على مشروع اقتراح قدمه الكويت الليلة الماضية يتضمن إرسال قوات دولية لقطاع غزة من اجل حماية الفلسطينيين المدنيين العزل أمام إسرائيل.
مجلس الأمن يصوت على مقترح الكويت بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين في غزة
مجلس الأمن يصوت على مقترح الكويت بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين في غزة
القناة العاشرة الإسرائيلية ذكرت أن مشروع الاقتراح الكويتي يدين إسرائيل في استخدامها القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وخصوصا قطاع غزة.
ويدعو المقترح الكويتي إسرائيل بالتوقف الفوري عن استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين.
وتتضمن الورقة الكويتية دعوة لكافة الأطراف بتوخي ضبط النفس وبالعودة الى التهدئة تفاديا من تدهور الأوضاع بشكل أكبر.
ودعت الكويت إسرائيل إلى تطبيق ميثاق جنيف واحترام القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق ببنود حماية المدنيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.