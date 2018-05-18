إفطار جماعي في كنيسة ببروكسل..حضره يهود ومسيحيون

نظمت الكنيسة الكاثوليكية بويغيناج، بالعاصمة البلجيكية بروكسل إفطارا رمضانيا دعت إليه المسلمين وجاليات يهودية ومسيحية و بوذية. المبادرة أشرفت على تنظيمها جمعية "المواطن" التي تعمل على تشجيع روح التعايش ما بين مختلف الثقافات والمكوّنات في بلجيكا و العالم.

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بالنسبة لرئيس الجمعية، الحسن هموش، ينبغي أن يظهر المسلمون للآخرين أنهم داعون للسلم لأن التعايش معا يحفّز بنظره بناء مستقبل زاهر..معا