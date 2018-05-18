ترامب : الاتحاد الأوروبي "فظيع" تجارياً مع الولايات المتحدة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواقف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في العاصمة البلغارية صوفيا الأربعاء.
واعتبر ترامب أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بشكل سيء مع الولايات المتحدة بما يخص الأمور التجارية بين الطرفين، وأضاف : " الاتحاد الأوروبي كان فظيعاً مع الولايات المتحدة في التجارة، وفظيع مع عمالنا. السنة الماضية، عانينا من عجز تجاري قدره 151 مليار دولار. أنا أعرف جان كلود يونكر جيداً، وأعرف دونالد توسك أيضاً، وأحب هذين الشخصين لكنهما صعبان للغاية ".
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تصريح ترامب جاء بعد انتقاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للقرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية وفرضها لرسوم تجارية وانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وقال : " مع أصدقاء كهؤلاء، لا نحتاج لأعداء"، واعتبر توسك أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون ممتناً للولايات المتحدة لأنها ساعدته على " التخلص من الأوهام".
وكان المسؤولون الأوروبيون قد اتفقوا على الاستعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن تعفي واشنطن مصنعي الصلب والألمنيوم من الرسوم الجمركية.
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