في افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلامي تركيا تدعو لعدم السماح بفتح سفارات أخرى في القدس

دعت تركيا الدول الإسلامية لمنع الدول الأخرى من أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتفتح سفارات لها في القدس، وذلك في مستهل اجتماع في اسطنبول يوم الجمعة.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 عضوا، بعدما قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين الفلسطينيين في قطاع غزة هذا الأسبوع خلال احتجاجات على نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وتركيا من أشد المنتقدين للخطوة الأمريكية والعنف في غزة، حيث أعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام على القتلى الفلسطينيين. ووصف إردوغان أفعال القوات الإسرائيلية بأنها "إبادة جماعية" كما وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية".
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الكلمة الافتتاحية "سنركز على وضع القضية الفلسطينية بالنسبة لمجتمعنا وعلى أننا لن نسمح بتغيير وضع المدينة التاريخية".
وأضاف "يجب ألا نسمح لدول أخرى بأن تحذو حذو الولايات المتحدة".
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وفجرت الأحداث في غزة أيضا خلافا دبلوماسيا بين تركيا وإسرائيل، حيث تبادل البلدان طرد كبار الدبلوماسيين هذا الأسبوع.
وتلقى معاناة الفلسطينيين صدى لدى كثير من الأتراك خاصة القوميين والمتدينيين الذين يشكلون قاعدة الدعم لإردوغان الذي يخوض الانتخابات الرئاسية مجددا الشهر المقبل.
علاقات تجارية
وبرغم لهجة الخطاب الحادة، أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي أن إسرائيل كانت عاشر أكبر سوق للصادرات التركية في 2017 حيث اشترت سلعا بحوالي 3.4 مليار دولار تقريبا.
وقال وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون لإذاعة إسرائيل يوم الجمعة ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تقطع علاقاتها مع تركيا "لدينا علاقات اقتصادية ممتازة مع تركيا. وهذه العلاقات شديدة الأهمية للجانبين".
وينهي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة سياسة أمريكية استمرت عقودا وأثار غضبا في العالم العربي والدول الغربية.
وأصبحت جواتيمالا ثاني دولة تنقل سفارتها إلى المدينة المقدسة في الأسبوع الحالي بينما قالت باراجوي إنها ستحذو حذوها هذا الشهر.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتلفزيون الإيراني بعد وصوله إلى اسطنبول "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الآونة الأخيرة في فلسطين ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس يتطلبان تنسيقا جادا بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الجمعة إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون شخص في غزة "محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".