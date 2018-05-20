البريطاني سايمون ييتس يعزز صدارته في سباق إيطاليا للدراجات بفوزه بالمرحلة 15

وانطلق ييتس قبل 18 كيلومترا من نهاية المرحلة، ليترك منافسيه خلفه، وبالتالي، ليحصد فوزه الثالث بمرحلة هذا العام، ما بين تولمزّو وسبّادا.

وبدأ ييتس، 25 عاما، السباق متقدما بفارق دقيقة واحدة و24 ثانية على الهولندي توم دومولين، حامل اللقب، والذي كافح لإنهاء المرحلة في المركز الثالث خلف ميجيل أنخيل لوبيز، وبفارق 41 ثانية عن الفائز.

وبهذا الفوز، يوسع ييتس صدارته إلى دقيقتين و11 ثانية أمام دومولين، قبل أسبوع واحد على النهاية.

ييتس على منصة التتويج بعد فوزه في المرحلة 15 في سباق إيطاليا للدراجات رويترز

ضد الساعة

وجاء كريس فروم، متسابق فريق "سكاي"، والفائز أمس في مرتفع (مونت زونكولان)، في المركز 17، متأخرا بفارق دقيقة واحدة و32 ثانية عن مواطنه البريطاني، ليتراجع مركزين إلى السابع في الترتيب العام، بفارق أربع دقائق و52 ثانية عن ييتس.

وفي مرحلة شهدت مرتفعات من الفئة الثانية، كان الإيطالي جيوليو تشيكوني، والألماني نيكو دينتس، في الصدارة قبل 30 كيلومترا من النهاية.

وهاجم لوبيز متسابق فريق "أستانة" قبل 18 كيلومترا من النهاية، وانقسمت المجموعة الرئيسية ليتراجع فروم، فيما اختار ييتس الوقت المناسب للتقدم.

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18 ثانية

ووسع ييتس الفارق إلى 18 ثانية أمام دومولين ولوبيز وريتشارد كاراباز متسابق موفيستار، ودومينيكو بوزوفيفو متسابق بحرين-ميريدا، والفرنسي تيبو بينو، وواصل ابتعاده عنهم حتى خط النهاية.

وسيحاول دومولين، بطل العالم في منافسات السباق الفردي، تقليص الفارق مع ييتس خلال مرحلة، بعد غد الثلاثاء، وهي ضد الساعة وتمتد لمسافة 34.2 كيلومتر.