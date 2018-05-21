كم يبلغ تصميم هاتف أيفون الذي اقتبسته سامسونغ؟

كم تبلغ قيمة تصميم هاتف أيفون؟ سؤال بمليون دولار ستحاول محكمة أمريكية الإجابة عليه الأسبوع المقبل في إطار المحاكمة ما بين العملاقين الأمريكي أبل والجنوب كوري سامسونغ بعد ان اتهم العملاق الأمريكي منافسه بسرقة تصميم هواتفه.

المحكمة الأمريكية ستحاول تحديد قيمة تصميم جهاز "آي فون"، لتبت في قضية التعويض الذي ينبغي على "سامسونغ، المتهمة بالاقتباس غير المشروع، دفعه لآبل.