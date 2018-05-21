كم يبلغ تصميم هاتف أيفون الذي اقتبسته سامسونغ؟

كم تبلغ قيمة تصميم هاتف أيفون؟ سؤال بمليون دولار ستحاول محكمة أمريكية الإجابة عليه الأسبوع المقبل في إطار المحاكمة ما بين العملاقين الأمريكي أبل والجنوب كوري سامسونغ بعد ان اتهم العملاق الأمريكي منافسه بسرقة تصميم هواتفه.
المحكمة الأمريكية ستحاول تحديد قيمة تصميم جهاز "آي فون"، لتبت في قضية التعويض الذي ينبغي على "سامسونغ، المتهمة بالاقتباس غير المشروع، دفعه لآبل.
الخلاف بين عملاقي التكنولوجيا يعود إلى سنوات طويلة، وما زالت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية توزع الطراز الذي أثار الخلاف، لكنها قد تتلقى حكمًا بدفع مئات ملايين الدولارات لشركة “آبل” الأمريكية.
وتطالب "آبل" بأكثر من مليار دولار كتعويض، فيما تقول "سامسونغ" إن قيمة التعويض لا ينبغي أن تفوق 28 مليون دولار.
وكان أول حكم قد صدر لمصلحة "آبل"، واعتبرت المحكمة أن "سامسونغ" اقتبست عناصر من تصميم "أيفون" كالشكل المستطيل للشاشة والزوايا والصور الملونة للتطبيقات والبرامج على شاشة سوداء.
وقامت شركة "سامسونغ" حينها بدفع مبلغ 400 مليون دولار لمنافستها الأمريكية، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المجموعة عن الاعتراض على المبلغ المدفوع، رغم أنها أقرت بالاقتباس بشكل غير قانوني.
ووصل النزاع بين العملاقين اللذين يتحكمان في 35 بالمئة من السوق العالمي، إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي أسقطت حكم إلزام "سامسونغ" بدفع مبلغ 400 مليون دولار، وأعادت القضية إلى المحاكم العادية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم اعتبارًا من الإثنين.
إقرأ المزيد على يورونيوز: