مستثمر كويتي يسعى لإقامة مشروعات زراعية بالعراق

في عمق صحراء جنوب العراق يتطلع مستثمر كويتي لزراعة 100 ألف من نخيل التمور، وبناء محمية طبيعية للنعام والغزال في أرض شهدت يوما حرب الخليج التي دارت في عام 1991.

ومع أن قلة من الشركات الكويتية عادت إلى ممارسة أنشطة أعمال في العراق منذ أن غزا صدام حسين جارته الصغيرة في عام 1990 حيث ثم تحرير الكويت بعد ذلك بعام، لكن رجل الأعمال عبد العزيز البابطين يقوم باستثمار 58 مليون دولار في مشروع مزرعة للتمور في البادية الجنوبية، التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن ميناء البصرة، حسبما قال مسؤولون

وقال ضياء الشريدة وكيل البابطين في العراق إنه تم زراعة خمسة آلاف نخلة حتى الآن. ويأمل في زراعة 100 ألف نخلة في السنوات الخمس إلى الست القادمة، مضيفا أن التمور ستٌباع أولا في العراق، على أن يجري تصديرها في مرحلة لاحقة.