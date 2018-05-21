عاجل

عاجل

الفلبين

الفلبين تتحرك دبلوماسيا عقب هبوط قاذفات صينية في بحر الصين الجنوبي

تقرأ الآن:

الفلبين تتحرك دبلوماسيا عقب هبوط قاذفات صينية في بحر الصين الجنوبي

الفلبين تتحرك دبلوماسيا عقب هبوط قاذفات صينية في بحر الصين الجنوبي
حجم النص Aa Aa

قالت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الاثنين إن الفلبين تتخذ "التحرك الدبلوماسي المناسب" للتأكيد على مطالبها السيادية في بحر الصين الجنوبي بعد أن هبطت قاذفات صينية على جزر في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت القوات الجوية الصينية إن قاذفات مثل إتش-6كيه هبطت وأقلعت من الجزر في بحر الصين الجنوبي في إطار تدريبات الأسبوع الماضي مما فجر رد فعل غاضبا من نواب المعارضة في مانيلا. وأرسلت الولايات المتحدة أيضا سفنا إلى المنطقة المتنازع عليها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في الفلبين إنها تتابع التطورات.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

وقالت في بيان "نتخذ التحرك الدبلوماسي المناسب الضروري لحماية مطالبنا وسنواصل عمل ذلك في المستقبل".وأضافت "نكرر التزامنا بحماية كل شبر من أراضينا والمناطق التي نملك حقوقا سيادية عليها".لكن الوزارة لم تصل إلى حد إدانة تصرف الصين والذي قالت واشنطن إنه قد يؤجج التوتر ويزعزع الاستقرار في المنطقة.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا وهو ممر مائي تعبره بضائع بقيمة ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالسيادة على بعض أجزاء البحر.

شاهد المزيد على يورونيوز:

شاهد: تدمير عشرات السيارات الفاخرة في ثلاث دقائق وبحضور رئيس الفلبين !

شاهد كيف يكفر الفلبينيون عن ذنوبهم بأسبوع الآلام

شاهد: فلبينيون يجلدون أنفسهم في إطار الاحتفال بأسبوع الآلام

الوكالات • رويترز