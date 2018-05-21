هاري وميغان ينشران الصور الرسمية للزفاف الملكي من قلعة وندسور

قدم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل الشكر لكل الذين شاركوا في حفل عرسهما البهيج يوم السبت وذلك خلال نشرهما الصور للرسمية للزواج.
وتزوج هاري وميغان، اللذان حصلا رسميا على لقب دوق ودوقة ساسكس، يوم السبت في قلعة وندسور مقر إقامة الملكة إليزابيث في غربي لندن في عرض مدهش لأبهة واحتفالات الملكية البريطانية.
وقال مكتب الأمير هاري بقصر كينزنغتون في بيان "يود دوق ودوقة ساسكس توجيه الشكر لكل من شارك في احتفالات زواجهما يوم السبت".
وأضاف "أنهما يشعران بأنهما محظوظان للغاية لتمكنهما من إمضاء يومهما مع كل هؤلاء الذين تجمعوا في وندسور وأيضا كل من شاهد العرس على التلفزيون في أنحاء المملكة المتحدة وفي الكومنولث وفي أنحاء العالم".
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ونشر الزوجان أيضا ثلاث صور رسمية التقطها المصور أليكسي لوبوميرسكي. وظهر الزوجان في إحدى الصور في غرفة جرين دروينغ بجوار دوريا راغلاند والدة ميغان وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والد هاري.
وضمت الصورة أيضا الملكة إليزابيث (92 عاما) وزوجها الأمير فيليب (96 عاما) والأمير وليام شقيق هاري الأكبر وزوجته كيت وكاميلا زوجة الأمير تشارلز الثانية.
وفي صورة ثانية ظهر الزوجان فقط وبجوارهما وصيفات وصبية صغار بينهم الأمير جورج والأميرة تشارلوت ابنا الأمير وليام. وكانت الصورة الثالثة للعروسين بالأبيض والأسود داخل القلعة.
المصدر: رويترز