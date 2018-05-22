واشنطن تدعو مادورو إلى احترام الديمقراطية

دعت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة الفنزويلية إلى إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" بعيد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لفترة رئاسية جديدة في انتخابات لاقت الكثير من الانتقادات في مختلف أنحاء العالم.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي دونالد ترامب: "ندعو نظام مادورو إلى استعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين فورا وبدون شروط وإنهاء القمع والحرمان الاقتصادي لشعب فنزويلا".
ولم تعترف الولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى بنتائج الانتخابات الفنزويلية التي أفرزت فوز مادورو، وهو ما اعتبرته روسيا "سابقة خطيرة" ستكون لها "عواقب بعيدة الأمد". وأعربت الخارجية الروسية عن أسفها لموقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بعدم اعترافها بنتائج الانتخابات مسبقا، مشيرة إلى أنّ الدعوات بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات هي دعوات لإنشاء فراغ حكومي، ما يهدد بزعزعة الاستقرار داخل البلاد وما حولها.
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هذا، وقد فاز رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 20 مايو-أيار، وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها. وأعلنت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات في فنزويلا.
وردا على إعادة انتخاب نيكولاس مادورو لفترة جديدة، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقيّد قدرة فنزويلا على تسييل الأصول المملوكة للدولة، في أحدث إجراء يستهدف تجفيف مصادر التمويل للحكومة التي تعاني بالفعل ضائقة مالية، وهو ما وصفته الحكومة الفنزويلية بالإجراء غير القانوني.
وقال وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياثا في بيان مقتضب في قصر الرئاسة بأنّ العقوبات الأميركية "جنون وإجراءات همجية وتتناقض تماما مع القانون الدولي".