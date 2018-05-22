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روسيا تصدر عملات نقدية تذكارية بمناسبة كأس العالم

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روسيا تصدر عملات نقدية تذكارية بمناسبة كأس العالم

reuters
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أوراق نقدية روسية جديدة لتوثيق أحد اكبر أحداث العام وهو استضافة روسيا لكأس العالم لكرة القدم.

وتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة موسكو، وتبلغ قيمة العملة التذكارية 100 روبل روسي (1.6 دولار).

ترأس المؤتمر المدير العام لشركة غوزناك آركادي الحكومية واستخدم نسخا مكبرة من العملة الورقية البنكية ليشرح للحاضرين النقاط الدقيقة الموجودة بنقوشها.

General Director of Goznak state firm Trachuk

كما استخدم المدير العام للشركة نفسها جهازا متخصصا لكشف استحالة تزوير العملة حيث تتخذ نقوشها ألوان مختلفة بمجرد وضع العملة تحت جهاز كشف التزوير.

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