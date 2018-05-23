ترامب يلمح لتأجيل قمته التاريخية مع كيم جونغ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل تأجيل القمة التاريخية المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والمقرر عقدها في 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة. تصريحات ترامب هذه تعد الأولى من نوعها منذ التقارب بين الكوريتين واستعادة العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

الاجتماع "قد يحدث في وقت لاحق"

وقال دونالد ترامب الذي كان يجلس في المكتب البيضاوي إلى جانب نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن "قد لا ينجح الأمر في 12 يونيو". وأضاف "اذا لم يجر الاجتماع، فقد يحدث في وقت لاحق"، مشيراً إلى "شروط معينة" قد تتحكم في ذلك دون إعطاء المزيد من التفصيلات.